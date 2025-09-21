Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, Nicola: "I ragazzi hanno fatto bene, ma serve ancora tempo"

21 Set 2025 - 18:25

Davide Nicola ha commentato così lo 0-0 tra la sua Cremonese e il Parma: "Penso sempre in grande, in ogni partita che affrontiamo mi aspetto di ottenere sempre il massimo - ha detto il tecnico in conferenza -. Ci aspettavamo però, per quanto riguarda il Parma, una squadra così. I ragazzi difensivamente hanno fatto meglio rispetto a Verona, con più equilibrio; al contempo volevamo far uscire prima loro, costruendo più bassi, per poi colpirli negli spazi. Ci abbiamo provato nella prima mezz’ora, ma prima dell’intervallo abbiamo capito che non riuscivamo in quel modo. Quindi il baricentro andava alzato e per caratteristiche non riuscivamo a farlo in modo diretto: noi siamo più da palleggio per conquistare via via la metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo cercato con qualità di arrivare a ridosso dell’area del Parma e i secondi 45’ mi sono piaciuti. Vazquez? È stato tra i migliori. Quando giochi così, l’avversario ha provato a fare quello che facevamo noi nella prima parte del primo tempo, ovvero chiudersi bene. Per caratteristiche non potevamo fare diversamente in attacco, falmeno ino all’ingresso di Moumbagna: sarebbe stato bello vedere quel colpo di testa alla fine... I ragazzi si sono comportati bene: noi, a parte il caldo di oggi, cerchiamo di costruire solidità difensiva che ci permetta di crescere anche nell’altra fase. Servirà ancora un po’ di tempo. Chi è alla prima esperienza in A è efficace, ma non ancora 'strafottente': devono ancora prendere più consapevolezza. Sono certo che al girone di ritorno saranno più consapevoli".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

01:29
MCH PSV-AJAX 2-2 MCH

Tra PSV e Ajax finisce 2-2, i lancieri salvati da Gloukh all'88'

02:17
DICH PELLEGRINI POST DERBY 21/9 DICH

Luca Pellegrini: "Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati "

00:46
DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

02:28
DICH GILARDINO PRE NAPOLI 21/9 DICH

Gilardino: "Nel nostro vocabolario non può esserci la parola paura"

00:39
MCH ATL TUCUMAN RIVER PLATE 2-0 MCH

Atletico Tucuman-River Plate 2-0

00:53
MCH RB LIPSIA-COLONIA 3-1 MCH

Lipsia-Colonia 3-1

01:03
MCH HOFFENHEIM-BAYERN 1-4 MCH

Bayern schiacciasassi: tripletta di Kane e poker all'Hoffenheim

02:48
MCH AL ARABI-AL DUHAIL 1-8 MCH

L'Al Duhail di Verratti batte 8-1 l'Al-Arabi: gol di Piatek e doppietta di Luis Alberto

00:34
MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

01:00
MCH AVS FUTEBOL SAD-BENFICA 0-3 MOURINHO OK 20/9 MCH

Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

01:53
DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

01:18
DICH CONCEICAO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Conceicao: "Il gol? Sì, aiuta, dà fiducia"

00:59
DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:37
Mls, Messi fa doppietta e trascina Miami verso i playoff
18:25
Cremonese, Nicola: "I ragazzi hanno fatto bene, ma serve ancora tempo"
18:12
Parma, Cuesta: "Bene la porta inviolata, ma serve più concretezza"
17:52
Atalanta, Juric: "A Torino la situazione è peggiorata. Lookman? Questione chiusa"
17:44
Torino, Baroni: "Usciti dalla partita dopo un gol preso, inspiegabile"