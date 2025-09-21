Mls, Messi fa doppietta e trascina Miami verso i playoff

Lionel Messi trascina l'Inter Miami verso i playoff della Mls, la lega professionistica americana. Contro il Dc United, la 'Pulce' ha segnato una doppietta e fornito un assist per il primo dei tre gol della sua squadra, e il 3-2 finale avvicina la squadra della Florida alla fase finale del campionato. Miami è ora al quinto posto nella classifica della Eastern Conference MLS con 52 punti, con una vittoria che l'allenatore, Javier Mascherano, non ha esitto a dichiarare "molto importante". Messi sta trattando da diversi mesi il prolungamento a Miami il suo contratto, in scadenza a dicembre, tra le voci di nuove offerte plurimilionarie dal calcio saudita; ma l'argentino avrebbe scelto di rimanere nel campionato Usa, in vista dei Mondiali del 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico.