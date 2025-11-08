Torino, Baroni: "Partite così ci servono"

"Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti, la squadra è rimasta sempre compatta. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio, siamo stati più aggressivi, alla fine forse le occasioni migliore le abbiamo avute noi. Ci servono queste partite importanti e difficili per farci crescere. Stiamo facendo un percorso, la squadra ha trovato compattezza, io vedo ampi margini di miglioramento. Li dovremo fare tutti insieme, squadra, società e tifosi, l'ambiente compatto ci rende migliori". Così il tecnico del Torino Marco Baroni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio nel derby con la Juventus.