Torino, Baroni: "La squadra mi è piaciuta molto, la strada è giusta"

Marco Baroni ha commentato così la bella vittoria del suo Torino sulla Roma: "Abbiamo cambiato molto e sono arrivati giocatori che erano fermi prima - ha spiegato a Dazn -. La squadra oggi mi è piaciuta molto, c'è stata molta pressione e abbiamo optato per un sistema diverso perché il nostro 4-3-3 poteva farci soffrire. Se devo mettere l'evidenza su qualcosa, dopo il gol avremmo potuto cercare di chiuderla, ma la strada è questa".