Torino, Baroni: "La squadra mi è piaciuta molto, la strada è giusta"

© IPA
Marco Baroni ha commentato così la bella vittoria del suo Torino sulla Roma: "Abbiamo cambiato molto e sono arrivati giocatori che erano fermi prima - ha spiegato a Dazn -. La squadra oggi mi è piaciuta molto, c'è stata molta pressione e abbiamo optato per un sistema diverso perché il nostro 4-3-3 poteva farci soffrire. Se devo mettere l'evidenza su qualcosa, dopo il gol avremmo potuto cercare di chiuderla, ma la strada è questa".
"Vieni a giocare in uno stadio importante, con tanto entusiasmo - ha proseguito -. Nella prima giornata c'è stata tanta difficoltà, poi la squadra ha trovato ordine e compattezza: abbiamo trovato le giuste distanze, secondo me c'è ancora più lavoro da fare perché la squadra ha un potenziale importante. C'è da lavorare e non ci spaventa il percorso, il gruppo è nuovo e queste vittorie regalano morale e uniscono il gruppo".
Infine sulle rotazioni in attacco: "Non è un problema: in questo momento c'è da andare verso le necessità della squadra. Io gli attaccanti forti li ho e li metto in campo come posso: con Zapata ci confrontiamo giornalmente, Adams è molto disponibile. Voglio metterli in campo e voglio far gol".
Commenti (0)