Calcio

Torino, Baroni: "Atalanta in salute, sfida importante"

20 Set 2025 - 20:34

"E' una partita importante e fondamentale, sfidiamo un avversario forte che è da due anni che gioca 50 gare all'anno: l'Atalanta è in salute, dovremo metterci tanta ferocia agonistica": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, presenta la sfida contro i nerazzurri. "Lavoriamo per trovare una nostra identità, l'importante è avere solidità ed equilibrio - continua sul percorso dei granata - e adesso devo decidere se giocare con la difesa a tre o a quattro: al di là del sistema di gioco, saranno fondamentali l'interpretazione e l'atteggiamento". Prima della gara è prevista una nuova manifestazione di contestazione al presidente Cairo da parte dei tifosi: "Io e il mio staff pensiamo soltanto a lavorare, il nostro obiettivo è migliorare la squadra - risponde Baroni - e questo è l'unico mio pensiero: il campo e i risultati". 

Ultimi video

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

01:00
MCH AVS FUTEBOL SAD-BENFICA 0-3 MOURINHO OK 20/9 MCH

Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

01:53
DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

01:18
DICH CONCEICAO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Conceicao: "Il gol? Sì, aiuta, dà fiducia"

00:59
DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

01:58
DICH NICOLA PRE PARMA 20/9 DICH

Nicola "Vardy? Lui e Sarmiento hanno lavorato a parte"

01:46
DICH JURIC PRE TORO 20/9 DICH

Juric: "Lookman ha parlato con me, lo staff e i compagni: col Toro ci sarà"

01:54
DICH GASPERINI PRE DERBY 20/9 DICH

La 'saggezza' di Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

01:39
DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

01:08
Fabio Grosso

Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà difficilissima"

01:23
Le parole di Da Cunha

Da Cunha: il perno del centrocampo del Como

01:32
Domani Cremonese-Parma

Domani Cremonese-Parma

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

DICH DONNARUMMA PRE NAPOLI DICH

Donarumma: "Il mio desiderio era di venire qui, l'unica cosa che volevo "

Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

21:36
Lazio: il 22/9 riapre campagna abbonamenti 2025/26
21:29
Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto
21:15
Juve, Conceiçao: "Non abbiamo vinto e non sono felice"
21:07
Verona, Orban: "Felicissimo per il gol, mi godo il Bentegodi che esplode"
20:52
Hellas, Zanetti: "Grandissima prestazione, potevamo anche vincere"