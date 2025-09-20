Torino, Baroni: "Atalanta in salute, sfida importante"

"E' una partita importante e fondamentale, sfidiamo un avversario forte che è da due anni che gioca 50 gare all'anno: l'Atalanta è in salute, dovremo metterci tanta ferocia agonistica": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, presenta la sfida contro i nerazzurri. "Lavoriamo per trovare una nostra identità, l'importante è avere solidità ed equilibrio - continua sul percorso dei granata - e adesso devo decidere se giocare con la difesa a tre o a quattro: al di là del sistema di gioco, saranno fondamentali l'interpretazione e l'atteggiamento". Prima della gara è prevista una nuova manifestazione di contestazione al presidente Cairo da parte dei tifosi: "Io e il mio staff pensiamo soltanto a lavorare, il nostro obiettivo è migliorare la squadra - risponde Baroni - e questo è l'unico mio pensiero: il campo e i risultati".