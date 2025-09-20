Hellas, Zanetti: "Grandissima prestazione, potevamo anche vincere"

"Dobbiamo fare i punti. E' un punto importante e potevamo farne tre ma quello che rimane è una grandissima prestazione contro una squadra di livello altissimo. Noi dovevamo essere quasi perfetti in fase difensiva ma alla fine abbiamo tirato più noi in porta della Juve. Abbiamo un tasso tecnico di buon livello ma non basta se non c'è il giusto spirito e questa squadra ce l'ha, abbiamo ancora margine. Abbiamo fatto tre ottime prestazioni, con la Lazio abbiamo sbagliato gara e la sosta ci ha dato la possibilità di lavorare tanto. C'è grande voglia di fare risultato. Il rigore? I ragazzi hanno seguito le mie indicazioni su chi doveva calciare". Così a Dazn Paolo Zanetti, tecnico del Verona, dopo il pareggio con la Juventus.