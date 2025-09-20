Logo SportMediaset
Hellas, Zanetti: "Grandissima prestazione, potevamo anche vincere"

20 Set 2025 - 20:52

"Dobbiamo fare i punti. E' un punto importante e potevamo farne tre ma quello che rimane è una grandissima prestazione contro una squadra di livello altissimo. Noi dovevamo essere quasi perfetti in fase difensiva ma alla fine abbiamo tirato più noi in porta della Juve. Abbiamo un tasso tecnico di buon livello ma non basta se non c'è il giusto spirito e questa squadra ce l'ha, abbiamo ancora margine. Abbiamo fatto tre ottime prestazioni, con la Lazio abbiamo sbagliato gara e la sosta ci ha dato la possibilità di lavorare tanto. C'è grande voglia di fare risultato. Il rigore? I ragazzi hanno seguito le mie indicazioni su chi doveva calciare". Così a Dazn Paolo Zanetti, tecnico del Verona, dopo il pareggio con la Juventus.

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

01:00
MCH AVS FUTEBOL SAD-BENFICA 0-3 MOURINHO OK 20/9 MCH

Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

01:53
DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

01:18
DICH CONCEICAO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Conceicao: "Il gol? Sì, aiuta, dà fiducia"

00:59
DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

01:58
DICH NICOLA PRE PARMA 20/9 DICH

Nicola "Vardy? Lui e Sarmiento hanno lavorato a parte"

01:46
DICH JURIC PRE TORO 20/9 DICH

Juric: "Lookman ha parlato con me, lo staff e i compagni: col Toro ci sarà"

01:54
DICH GASPERINI PRE DERBY 20/9 DICH

La 'saggezza' di Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

01:39
DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

01:08
Fabio Grosso

Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà difficilissima"

01:23
Le parole di Da Cunha

Da Cunha: il perno del centrocampo del Como

01:32
Domani Cremonese-Parma

Domani Cremonese-Parma

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

DICH DONNARUMMA PRE NAPOLI DICH

Donarumma: "Il mio desiderio era di venire qui, l'unica cosa che volevo "

Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

21:36
Lazio: il 22/9 riapre campagna abbonamenti 2025/26
21:29
Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto
21:15
Juve, Conceiçao: "Non abbiamo vinto e non sono felice"
21:07
Verona, Orban: "Felicissimo per il gol, mi godo il Bentegodi che esplode"
20:52
Hellas, Zanetti: "Grandissima prestazione, potevamo anche vincere"