Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

È debutto da ricordare per José Mourinho quello sulla panchina del Benfica. Dopo la grande accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman della squadra a Vila das Aves per la sfida di campionato in casa dell'AVS, alla prima uscita da allenatore delle Aquile lo Special One ha centrato il bersaglio grosso ottenendo una netta vittoria: un 3-0 firmato da Sudakov, Pavlidis (su rigore) e Ivanovic. I primi tre punti dell'era targata Mou portano il Benfica al secondo posto in classifica a 5 punti dal Porto (che ha una partita in meno).