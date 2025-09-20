Juve, Conceiçao: "Non abbiamo vinto e non sono felice"

Francisco Conceiçao è una delle poche note liete della Juventus vista a Verona. "Sono felice di essere tornato, niente di speciale, niente di grave, ma non potevo giocare la partita con l'Inter. Contro il Dortmund era già un po' meglio, sono tornato normale questa settimana con la squadra - ha detto l'attaccante portoghese ai microfoni di Dazn -. Sono tornato per aiutare la squadra, non abbiamo vinto e non sono felice, ma dobbiamo continuare a lavorare e prepararci questa settimana perché abbiamo una grande partita. È stata una partita difficile, abbiamo creato occasioni da gol, ma abbiamo pareggiato. Adesso dobbiamo lavorare per continuare a vincere, quello che dobbiamo fare".