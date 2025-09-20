Lazio: il 22/9 riapre campagna abbonamenti 2025/26

Obiettivo record, magari sfruttando l'entusiasmo derby. La Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che da lunedì 22 settembre, alle ore 12, la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 sarà riaperta dando così la possibilità ai tifosi di sottoscrivere l'abbonamento fino alle 23.59 di giovedì 25 settembre. In questo modo i tifosi potranno assistere a 17 partite casalinghe - escludendo quindi quelle con il Como e il derby con la Roma già disputate - più la prima gara casalinga di Coppa Italia. L'obiettivo della società, quindi, è quello di incrementare ulteriormente il dato dei 29.163 abbonati che rappresentano, ad oggi, il secondo miglior risultato dell'era Lotito.