In vista dell'esordio nel secondo turno preliminare di Europa League contro il Debrecen, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha fatto disputare l'allenamento odierno allo stadio Moccagatta di Alessandria che ospiterà il debutto stagionale ufficiale di Belotti e compagni. Alla sessione odierna ha presenziato anche il presidente dei granata Urbano Cairo che ha assistito da bordo campo a tutto il programma di lavoro assieme ai dirigenti Comi, Bava e Moretti. Dopo il riscaldamento muscolare in campo, Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica alla quale hanno partecipato tutti gli elementi attualmente a disposizione. Lyanco, dopo il riscaldamento con i compagni, ha seguito un programma personalizzato lavorando con lo staff medico. Bonifazi, che oggi è tornato a disposizione del Torino dopo gli impegni della Under 21, ha lavorato con il preparatore atletico Solustri seguendo una tabella personalizzata. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana al Filadelfia.