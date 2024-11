Sconfitto in sei delle ultime sette uscite in Serie A, il Torino andrà a caccia di un successo fondamentale domani col Monza. Il popolo granata ha annunciato uno sciopero del tifo per ben 45 minuti: per far tornare a sorridere i supporters serviranno i gol che mancano da ben 285 minuti. L'ultimo timbro, col Como, è stato firmato dal giovanissimo Njie.