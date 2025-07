Torino, Adams: "Baroni offensivo, voglio tanti gol"

"Spero di ripetermi e di andare in doppia cifra, mister Baroni fa giocare un calcio molto offensivo: ho capito meglio il campionato italiano e sono pronto ad aiutare ancora di più la squadra": così l'attaccante Ché Adams sul nuovo Torino che sta nascendo. "Il bilancio di questo ritiro è positivo, sono entusiasta in vista della prossima stagione - ha dichiarato da Prato allo Stelvio, dove la squadra ha terminato i dodici giorni di lavoro in altura con la vittoria per 4-1 nell'amichevole contro la Cremonese - e sono contento che torni Duvan (Zapata, ndr) perché tutti sappiamo quanto abbia inciso la sua mancanza. Ngonge? Sarà un giocatore molto importante per Baroni e per tutto il Toro".