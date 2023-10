Tonali, parla lo psichiatra: "Puntare sul Milan era il suo portafortuna"

L'INTERVISTA

Il professor Sani, da cui il giocatore è in cura, alla Gazzetta dello Sport: "Tornerà più forte di prima e potrà aiutare altri ragazzi"

© Getty Images "Il ludopatico ha una sua ritualità, segue una sequenza scaramantica. Sandro scommetteva sul Milan vincente per questo. Faceva parte del suo rito portafortuna, si chiama 'pensiero magico'". Parole del professor Gabriele Sani, direttore del dipartimento di psichiatria clinica e d’urgenza del Policlinico Gemelli, che ha in cura Tonali e con cui il confronto è quotidiano. "Se è arrivato dove è arrivato nonostante questo fardello, una volta che se ne sarà liberato potrà a maggior ragione esprimere il proprio potenziale come e forse meglio di prima", ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Vedi anche Calcio Scommesse, Tonali puntava su Milan e Brescia: ipotesi squalifica di un anno

La storia di Tonali potrà aiutare altri ragazzi: lo psichiatra non ha dubbi. "Ha un’immagine potente e la condivisione permetterà a molti giovani di riconoscersi in lui, nella sua malattia e iniziare ad affrontarla". La patologia non fa distinzioni e colpisce anche giocatori ricchi e famosi: "Un giovane calciatore ha stress e responsabilità che derivano dalle pressioni esterne, dall’attenzione mediatica. Situazioni che possono generare angoscia e attivare un meccanismo disfunzionale per cui la 'cura' diventa l’adrenalina delle scommesse - ha detto ancora alla 'Gazzetta' - Diventa un qualcosa di cui non poter più fare a meno, un comportamento compulsivo, incontrollabile, in cui il guadagno eventuale non c’entra assolutamente niente".