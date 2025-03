Tonali: "L'talia doveva essere più cattiva, ma ci sono ancora 90 minuti"

"È stata una partita strana, noi abbiamo giocato ma subiamo tanto questi duelli arerei. Dobbiamo lavorare e migliorare, ma dobbiamo essere positivi. Ora bisogna rimboccarsi le maniche, tirare su la testa perché ci sono 90 minuti e dobbiamo fare di tutto per portare via la qualificazione". Lo ha detto Sandro Tonali commentando a RaiSport la sconfitta contro la Germania in Nations League. "Dobbiamo essere un po' più cinici e cattivi, perché andando sul 2-0 la partita sarebbe stata diversa. Ma questa è il calcio", ha aggiunto.