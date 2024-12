Toloi: "All'Atalanta lo spogliatoio conta tantissimo"

"All'Atalanta è stata sempre molto speciale fin dall'inizio, quando gli obiettivi erano altri. Ora faccio parte di questa crescita straordinaria". Rafael Toloi, nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cesena, ha toccato 300 presenze con la maglia dell'Atalanta, che indossa dall'estate del 2015: "Lo spogliatoio conta tantissimo, c'è un nucleo molto forte e importante che è qui da tanti anni. Cerchiamo di trasmettere i valori a quelli che arrivano agevolandone l'inserimento. La forza dell'Atalanta è il gruppo", commenta il difensore italobrasiliano. La gara vinta 6-1 coi romagnoli ha visto Toloi raggiungere, con quello a Brescianini, quota 18 assist alla sua decima stagione nerazzurra, a fronte di 14 gol. "Era una partita importante per chi come me ha giocato meno, è stata una bella vittoria di cui siamo contenti". "Stiamo tutti bene e Gasperini ha sempre dato opportunità a tutti. Oggi abbiamo fatto bene, ci sono tante partite in stagione e dobbiamo essere sempre tutti pronti a giocare anche solo per 2 minuti", prosegue il trentaquattrenne. "Il contratto in scadenza non mi preoccupa, il momento è molto importante e mi preoccupo solo di stare bene, perché all'inizio della stagione sono stato frenato da problemi fisici. L'importante è che l'Atalanta resti in alto", chiude Toloi.