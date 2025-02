Tocco di mano di Fabbian e gol di Castro: ecco perché non è stato annullato

In particolare il regolamento dice: "È fallo di mano, se un giocatore: [...] fa gol nella porta avversaria: direttamente con le mani/braccia, anche se accidentalmente, anche da parte del portiere; o immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche se in modo accidentale, le sue mani/braccia". Nessun'altra casistica e nessuna menzione per un tocco che favorisca la rete di un compagno.