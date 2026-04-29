Pugno in faccia all'avversario: 13 giornate di squalifica per il portiere della Real Zaragoza

Dopo il cazzotto, arriva la stangata. La Commissione Disciplinare della Federazione Calcio Spagnola ha squalificato Esteban Andrada, portiere del Real Zaragoza , per 13 giornate a seguito dell'aggressione a Jorge Pulido, calciatore dell'Huesca, avvenuta durante il derby aragonese dello scorso fine settimana. Dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo, il portiere ha colpito con un pugno l'avversario, provocandogli un visibile gonfiore allo zigomo. La commissione ha stabilito che Andrada dovrà scontare 12 giornate di squalifica per il fallo iniziale, più una giornata aggiuntiva per il cartellino rosso.