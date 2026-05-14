Tir si ribalta in autostrada, un morto e un ferito grave: tornavano dalla finale di Coppa Italia

14 Mag 2026 - 15:07

Un uomo di 67 anni, residente in provincia di Roma, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte lungo l'autostrada A1. E' successo intorno alle due del mattino nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Cassino, in direzione sud. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante, che trasportava monitor televisivi e attrezzature tecniche, di rientro dallo stadio Olimpico, avrebbe fatto tutto da solo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato lungo la carreggiata. L’impatto non ha lasciato scampo all'autista, 67enne, deceduto sul colpo all'interno dell'abitacolo. Insieme a lui viaggiava un altro uomo, rimasto gravemente ferito nel violento scontro. Il passeggero ferito è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in eliambulanza presso un attrezzato nosocomio della Capitale, dove si trova ora ricoverato in condizioni critiche.

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Incidente A1, tir si ribalta dopo la finale di coppa Italia: un morto e un ferito grave
https://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-a1-14-maggio-2026.html
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