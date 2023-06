Tim Weah, dalle orme di papà George alla Juventus: chi è il nuovo acquisto bianconero

Figlio d'arte

Figlio della leggenda del Milan, ha scelto il club torinese dove sarà l'erede di Juan Cuadrado sulla fascia destra

© Getty Images Spirito americano, fisico imponente come da tradizione familiare, Timothy Weah è la nuova freccia all'arco di Max Allegri. Duttilissimo, si destreggia tra il ruolo di prima punta, di esterno di centrocampo, d'attacco e di difesa. Tre volte campione di Francia con il Psg da aggregato alla prima squadra, riporta in campo in Italia il cognome Weah dopo 23 anni dall'addio del padre al Milan.

Di lui si sente parlare da almeno 5-6 anni, quando era poco più che un adolescente ed esordiva con il Psg all'ultima giornata della Ligue 1 2017/18, andando poi in gol per la prima volta nei professionisti il 4 agosto 2018 contro il Monaco, in Supercoppa di Francia. Alto 185 centimetri per 75 chili, destro di piede, nel tempo si è evoluto come posizione e stile di gioco: partito da punta centrale si è pian piano spostato verso la fascia destra arrivando a giocare in ogni ruolo di quella zona di campo. Nell'ultima stagione al Lille ha fatto prevalentemente il terzino e l'ala a destra, giocando in una occasione anche da terzino sinistro. Dato questo particolare percorso, non ha una enorme confidenza con il gol. In tutta la carriera tra Psg, Celtic e Lille ha collezionato 158 presenze condite da 23 reti e 10 assist. I suoi punti forti sono la velocità e la forza fisica oltre a un ottimo primo passo dato dalla fisionomia slanciata che lo contraddistingue.

© Getty Images

In mano a Max Allegri è possibile immaginarlo speculare sulla destra a Filip Kostic. Ha meno qualità tecnica e nel cross del serbo, ma è più dinamico. La Juventus l'ha scelto come erede di Cuadrado, nonostante sia un giocatore con caratteristiche diverse. Avendo già mutato più volte il proprio gioco potrà essere impostato nella maniera più congeniale possibile all'idea del tecnico.

Weah è un nazionale statunitense, essendo nato a New York il 22 febbraio 2000. Con la divisa a stelle e strisce ha preso parte ai Mondiali 2022 in Qatar, andando anche in gol alla prima giornata dei gironi contro il Galles. In totale con la selezione conta 31 presenze e 4 gol.