Tiki Taka, Pardo: "Continuo con Wanda Nara"

TV

Avanti con Wanda Nara. La moglie-agente di Mauro Icardi, dopo la fine della telenovela che ha visto protagonista il giocatore passato dall'Inter al Psg nell'ultimo giorno di mercato. continua la sua collaborazione con Tiki Taka: sarà presente in tutte le prossime puntate a partire dal 15 settembre.

Il conduttore del programma di Italia 1, Pierluigi Pardo, ha voluto chiarire così la propria posizione in merito. "Come già espresso alla Direzione confermo che se la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita non me la sarei sentita di condurre il programma con Wanda parte del cast fisso, per logici motivi di equidistanza verso tutte le parti in causa. Ora che la causa è stata ritirata e Icardi ha rinnovato, da parte mia c’è come ovvio la massima disponibilità a continuare con Wanda e tutto il cast di Tiki Taka in un clima di massima collaborazione. Ci vediamo il 15 settembre su Italia 1".

Appuntamento la settimana prossima, dunque, per la ripartenza del programma che domenica scorsa ha raggiunto un ottimo risultato in termini di ascolti, raggiungendo 771mila spettatori medi con il 9,90% di share.