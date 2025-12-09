Tifoso offende l'arbitra: "vai a lavare i piatti". Il club prende le distanze

La Pro Palazzolo, in una nota diffusa oggi, ha preso "totale distanza" dal comportamento di un proprio tifoso che aveva rivolto frasi sessiste nei confronti dell'arbitra durante la gara di Coppa Italia di Serie C femminile Moncalieri-Pro Palazzolo, terminata 4-3 per la formazione di casa. Intorno alla mezz'ora della ripresa un tifoso della squadra bresciana, come documentato da un video divenuto virale online, ha urlato all'indirizzo della direttrice di gara Arianna Quadro: "Vai a casa a lavare i piatti". Il club ha condannato il comportamento del proprio sostenitore, mentre ha espresso all'arbitra "solidarietà" per il grave episodio. La società ha ringraziato il pubblico presente - sia di casa sia ospite - "per aver redarguito il tifoso" e per aver difeso "i valori dello sport femminile, che non possono essere minati da atteggiamenti che nulla hanno a che fare con il rispetto".