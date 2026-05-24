Tifoso in ospedale dopo scontri derby Torino, slitta inizio partita

A Torino un tifoso di 45 anni è stato trasportato in ospedale, prima al Mauriziano e poi al Cto, a causa di un trauma cranico. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto negli scontri scoppiati nel pomeriggio tra gli ultras del Torino e della Juventus. I tifosi bianconeri presenti allo stadio Olimpico Grande Torino hanno chiesto alla squadra di non giocare. Il clima all'interno dello stadio è di grande tensione: al momento entrambe le squadre sono all'interno degli spogliatoi, la partita - inizialmente prevista per le 20.45 - non è ancora iniziata.