Conference League: la Fiorentina sfida lo Jagiellonia pensando all'Udinese

In casa Fiorentina, dopo l'importante vittoria di ieri sera al Franchi contro il Pisa (la seconda consecutiva in campionato) che ha permesso ai viola di agguantare al terz'ultimo posto in classifica Lecce e Cremonese, non c'è tempo di rifiatare che c'è subito da pensare alla gara di ritorno dei playoff di conference League contro i polacchi dello Jagiellonia giovedì sera a Firenze. La squadra di Vanoli arriva a questa partita con più serenità. tranquillità e maggior entusiasmo, forte anche del 3-0 dell'andata. Con tutta probabilità l'allenatore viola farà riposare diversi giocatori, gli ultimi dubbi saranno sciolti dopo l'allenamento di rifinitura di domani al Viola Park, anche in vista della gara di lunedì sera in Friuli contro l'Udinese. D'altra parte, la Fiorentina sta attraversando un buon momento (7 punti nelle ultime tre partite) e punta a uscire il prima possibile dalla zona retrocessione, che la vede protagonista dalla prima giornata di campionato. Per la partita contro l'Udinese l'allenatore Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Dodo, fermato dal giudice sportivo per una giornata.