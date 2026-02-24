Borussia Dortmund, Kovac: "Abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo stare attenti"

24 Feb 2026 - 19:01
Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato a Sky Sport alla viglia della sfida di Champions League con l'Atalanta: "Vogliamo cominciare come abbiamo finito all'andata, abbiamo un piccolo vantaggio ma non vogliamo sederci sul risultato. Emre Can e Schlotterbeck sono due leader, porteranno tanta energia in vista di una settimana così importatane (nel weekend la sfida con il Bayern Monaco, ndr)". Su Mane, Reggiani e Inacio, giovani azzurri in forza al Dortmund, Kovac risponde così: "La nazionale italiana può goderseli. Mane sarà assente per infortunio, sono felice e seguo la loro crescita".  

