Sugli spalti in Kazakistan ubriachi e col costume di Borat: tre tifosi belgi arrestati

La bravata considerata offensiva per gli stereotipi sul Paese relativi al film del 2006: identificati dopo la partita di Champions, cinque giorni in carceredi Paolo Borella
Doveva essere una serata di festa, dentro e fuori dal campo, facilitata anche dalla prestazione positiva della loro squadra del cuore. E invece, per tre tifosi belgi del Club Brugge, la trasferta in Kazakistan si è trasformata in un mezzo incubo.
Del 4-1 al Kairat Almaty, che ha rivitalizzato le speranze per la qualificazione ai playoff in Champions League della loro squadra, i tre ricorderanno ben poco. Tutto per colpa di una bravata all'apparenza innocente: dopo l'inizio della partita, il gruppetto di tifosi nel settore ospiti dell'Astana Arena, si è tolto i vestiti ed è rimasto solo con un "mankini" verde a coprire le parti intime.
Il costume è un chiaro richiamo al film "Borat" del 2006, considerato però offensivo in Kazakistan per via della rappresentazione ricca di stereotipi della popolazione locale. Forse anche per questo, durante la sfida è intervenuta la polizia locale di Astana: segnalazione per ubriachezza molesta e condanna a 5 giorni di carcere per disturbo all'ordine pubblico.
Un precedente di tifosi vestiti in stile Borat non manca neanche in Italia: un tifoso rossonero aveva indossato lo stesso outfit per festeggiare, per le vie di Milano, lo scudetto conquistato dalla squadra di Pioli nel 2022.