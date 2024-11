Juventus, Thiago Motta rammaricato per il pareggio con il Lille: "Contento per la prestazione, ma per il risultato"

La Juventus lascia la Francia con un pareggio che sta stretto e che lascia un po' di amaro in bocca a Thiago Motta. L'allenatore bianconero ha voluto complimentarsi con i propri ragazzi al termine della sfida di Champions League contro il Lille, tuttavia nelle sue parole si può leggere tutta l'insoddisfazione per i tre punti mancati. "Sono contento della prestazione, ma non del risultato perché, nonostante ci abbiamo provato, non siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo - ha commentato nel dopo-partita il tecnico italo-brasiliano -. In fase offensiva dovevamo far meglio negli ultimi venti metri, tuttavia nel secondo tempo siamo riusciti a migliorare la qualità del gioco".