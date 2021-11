The Best Fifa: Mancini e Conte candidati tra gli allenatori

Ci sono anche Antonio Conte e Roberto Mancini tra i finalisti del premio per il miglior allenatore dell'anno della Fifa, che sarà assegnato il prossimo 17 gennaio 2022. I due tecnici italiani, reduci dai successi alla guida rispettivamente dell'Inter in Serie A e di Euro 2020 con la Nazionale italiana, sono tra i candidati insieme alle eccellenze mondiali da Tuchel trionfatore in Champions a Scaloni, vincente in Copa America con l'Argentina.