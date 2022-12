Ten Hag: "Inaccettabile l'intervista di CR7, sono pronto a parlarne con lui"

LA REPLICA

"Penso che dopo l'intervista fosse abbastanza chiaro che Cristiano avrebbe dovuto lasciare il club"

© Getty Images Erik Ten Hag torna a parlare della clamorosa intervista di Cristiano Ronaldo a Talk TV e chiarisce il suo punto di vista replicando alle accuse del campione portoghese. "Erano parole inaccettabili per una società, conosceva le conseguenze - ha spiegato il tecnico del Manchester United durante un pranzo con il Manchester Evening News e altri membri della stampa britannica -. Adesso però è il momento di guardare avanti e pensare al futuro della squadra". "Ho fatto tutto in modo onesto, trasparente, abbiamo parlato della mia visione, quindi non ho problemi a parlare con lui - ha continuato l'allenatore dei Red Devils -. Per me Cristiano Ronaldo, quando è in forma, è un buon calciatore che può dare una grande mano, ma con noi non lo era. Ha una storia grande e la mia intenzione era quella di renderlo partecipe del nostro progetto".

"Penso che dopo l'intervista fosse abbastanza chiaro che Cristiano avrebbe dovuto lasciare il club", ha continuato Erik Ten Hag continuando a parlare delle dure parole usate dal portoghese contro di lui, contro i dirigenti dello United e contro la proprietà. "Credo che una squadra possa avere successo solo quando tutti si sostengono a vicenda, è l'unico modo possibile", ha aggiunto sottolineando l'importanza del gruppo in una squadra e la necessità di remare tutti nella stessa direzione per raggiungere obiettivi e traguardi ambiziosi.

"Cristiano Ronaldo voleva andare via, era abbastanza chiaro e, quando qualcuno vuole andare, è giusto accontentarlo", ha proseguito, ribadendo la necessità di interrompere il rapporto professionale e di fiducia con CR7 dopo l'intervista shock a Talk TV. Parole che lasciavano poco spazio alla mediazione secondo Ten Hag e pronunciate appositamente dal giocatore per rompere col club e arrivare alla rescissione del contratto. Una mossa studiata appositamente alla vigilia dei Mondiali per sancire la separazione con lo United in maniera eclatante e iniziare una nuova avventura.

Avventura che per ora Cristiano Ronaldo non ha ancora ufficializzato. Al momento, infatti, CR7 sta disputando i Mondiali in Qatar ancora da svincolato in attesa di una nuova sistemazione tra continue voci e smentite circa una mega offerta dell''Al Nassr di Riad. Tutto con la solita voglia di essere protagonista in Champions League.