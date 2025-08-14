Ten Hag come Mourinho: "Non sono Harry Potter"

"So come gestire i processi e non si può forzare il processo. È impossibile. Nessuno è come Harry Potter". Parola di Ten Hag in vista del suo esordio in Coppa di Germania come allenatore del Bayer Leverkusen. Una battuta che ricorda quella di José Mourinho da allenatore della Roma ("la gente pensa che io sia Harry Potter"). Simile il significato: difficile fare miracoli quando si sta ricostruendo una squadra. "Harry - ha insistito Ten Hag - sa davvero costruire una squadra (velocemente) e allo stesso tempo avere successo, ma non è così che funziona il calcio di alto livello". Il tecnico olandese ha parlato anche delle prospettive del suo Bayer: "Per me l'inizio della stagione è la metà di marzo. Il primo aprile devi essere in una posizione tale da poter vincere qualcosa", ha spiegato. "Fino a quel momento, tutti noi dobbiamo lavorare duramente per raggiungere quella posizione, per sviluppare e far progredire il modello di gioco e per far crescere la squadra e i singoli giocatori", ha aggiunto. Già ai tempi del Manchester Ten Hag aveva scomodato il maghetto nato dal genio di J. K. Rowling per parlare della situazione della sua squadra. Lo aveva fatto dopo una sconfitta con il Liverpool a settembre 2024 per spiegare le difficoltà che si incontrano quando ci si affida a giocatori con poco minutaggio. Meno di due mesi dopo (e quattro sconfitte in nove partite di Premier league) è stato esonerato.