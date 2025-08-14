Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ten Hag come Mourinho: "Non sono Harry Potter"

14 Ago 2025 - 22:19
© Getty Images

© Getty Images

"So come gestire i processi e non si può forzare il processo. È impossibile. Nessuno è come Harry Potter". Parola di Ten Hag in vista del suo esordio in Coppa di Germania come allenatore del Bayer Leverkusen. Una battuta che ricorda quella di José Mourinho da allenatore della Roma ("la gente pensa che io sia Harry Potter"). Simile il significato: difficile fare miracoli quando si sta ricostruendo una squadra. "Harry - ha insistito Ten Hag - sa davvero costruire una squadra (velocemente) e allo stesso tempo avere successo, ma non è così che funziona il calcio di alto livello". Il tecnico olandese ha parlato anche delle prospettive del suo Bayer: "Per me l'inizio della stagione è la metà di marzo. Il primo aprile devi essere in una posizione tale da poter vincere qualcosa", ha spiegato. "Fino a quel momento, tutti noi dobbiamo lavorare duramente per raggiungere quella posizione, per sviluppare e far progredire il modello di gioco e per far crescere la squadra e i singoli giocatori", ha aggiunto. Già ai tempi del Manchester Ten Hag aveva scomodato il maghetto nato dal genio di J. K. Rowling per parlare della situazione della sua squadra. Lo aveva fatto dopo una sconfitta con il Liverpool a settembre 2024 per spiegare le difficoltà che si incontrano quando ci si affida a giocatori con poco minutaggio. Meno di due mesi dopo (e quattro sconfitte in nove partite di Premier league) è stato esonerato.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

01:55
HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

00:35
MCH MULLER PRESENTATO A VANCOUVER MCH

Scatta l'avventura americana di Muller: l'ex Bayern presentato a"Vancouver

03:01
Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

01:20
MCH PRESENTAZIONE MASTRANTUONO REAL MADRID 14/8 MCH

Un nuovo fenomeno per il Real: la presentazione di Mastantuono

02:55
Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

00:40
VISITE MEDICHE MATIJA FRIGAN PARMA 14/8 MCH

Parma, visite mediche per Matija Frignan

03:03
Vieira: "Fiducia e ambizione"

Vieira: "Fiducia e ambizione"

01:23
13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

01:35
Atalanta a porte aperte

Atalanta a porte aperte

01:36
Grosso: "Vogliamo partire forte"

Grosso: "Vogliamo partire forte"

01:44
Da Seattle a Monza

Da Seattle a Monza

01:47
Ritorna la Coppa Italia

Ritorna la Coppa Italia

02:05
Conte non si ferma

Conte non si ferma

00:30
De Winter a Milan Tv

De Winter a Milan Tv

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

I più visti di Calcio

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:19
Ten Hag come Mourinho: "Non sono Harry Potter"
21:49
Napoli, Politano: "Bilancio positivo, Conte sta cercando altre soluzioni"
21:30
Conference League, la Fiorentina sfiderà il Polissya ai play-off
21:26
Coppa Italia, Fabregas: "Como vuol andare più avanti possibile"
20:54
Ex arbitro De Marco incaricato da Figc per relazioni con club A e B