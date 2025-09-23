Paura per Leoni: esce in barella all'esordio con il Liverpool

Sembrava tutto apparecchiato per una serata indimenticabile per Giovanni Leoni. Dopo non essere stato nemmeno convocato nei primi impegni in campionato con il Liverpool, il centrale italiano è stato lanciato dal primo minuto da Slot contro il Southampton in Coppa di Lega. L'ex Parma ha sfoderato una grande prestazione, impressionando tutti i tifosi dei Reds per solidità e maturità nonostante la giovane età. Sfortunatamente però a rovinare la serata è arrivato un infortunio negli ultimi minuti di partita: per fermare l'azione di un avversario il classe 2006 si è fatto male e ha chiesto subito l'intervento dei medici. Leoni è uscito in barella per quello che, in attesa degli esami, sembra un infortunio grave al ginocchio.