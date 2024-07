Taylor portato fuori dallo stadio dopo Spagna-Germania, Wagner fa irruzione nello spogliatoio

LE POLEMICHE

Il vice del ct Nagelsmann non si trattiene e parla animatamente con il direttore di gara subito dopo l'eliminazione della Germania da Euro 2024

Il giorno dopo fa ancora più male. Non si smette di parlare dell'errore arbitrale di Anthony Taylor, direttore di gara di Spagna-Germania. Un errore di peso per la nazionale tedesca, uscita dall'Europeo ai quarti di finale proprio contro la squadra di de la Fuente. I giornali tedeschi, e non solo, continuano a parlare dell'episodio incriminato: l'arbitro non ha fischiato un rigore netto a favore dei tedeschi per un tocco di mano in area del difensore della Spagna Cucurella. Furente la reazione della stampa: "Che giustificazione c'è?" Si domanda la Bild mostrando i fotogrammi del momento in cui il giocatore spagnolo ha fermato con la mano un tiro diretto in porta. Ma non sono i soli, secondo quando riportato proprio dal giornale tedesco l'arbitro avrebbe dovuto fare i conti anche Sandro Wagner, vice del ct Nagelsmann. L’ex giocatore del Bayern Monaco avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro subito dopo la partita: sono volate parole grosse, insulti e urla. Alcuni testimoni hanno confermato che la discussione c'è stata, ed è stata molto colorita con torni sopra le righe. Il ct della Germania, invece, non ha voluto spingersi oltre e ha commentato così l'accaduto: "Non riesco a capire come si possa fare una valutazione del genere in un millisecondo". Una svista inaccettabile, non è stata però l'unica scelta sbagliata in una partita nervosa con ben 16 cartellini gialli assegnati.

Ma non finisce qui. Sempre secondo la Bild Anthony Taylor sarebbe stato scortato fino a fuori lo stadio per poi essere caricato su furgone senza fornire alcuna dichiarazione in merito al tanto discusso rigore non assegnato, ben 80 minuti dopo il fischio finale. Nessun tipo di spiegazione solo silenzio e una fuga vera e propria per evitare lo scontro con i tifosi. Tutto questo per l'arbitro non è nuovo. Il fischietto inglese era già stato al centro di enormi polemiche lo scorso anno a causa di un episodio simile. La bufera era arrivata per non aver fischiato un rigore a favore della Roma per un tocco di mano di area da parte di Fernando nella finale di Europa League persa dai giallorossi con il Valencia. Le proteste di Jose Mourinho restano nella storia e costarono all'ex allenatore giallorosso una squalifica da parte della Uefa. Lo Special One, infatti, attese l'arbitro all'interno dello stadio per poi dirgli in faccia: "Sei una disgrazia", e non fù l'unico commento che fece. Un errore decisivo dietro l'altro (l'ennesimo) difficile da accettare soprattutto oggi, nell'era del Var.