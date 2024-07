Mano Cucurella, Cesari condanna Taylor e Var: "Rigore nettissimo. Avrebbero dovuto richiamarlo al monitor"

L'EPISODIO

L'ex arbitro a SportMediaset.it: "Il braccio sinistro non è attaccato al corpo e il tiro era diretto in porta. Episodio da rivedere in campo"

Per Anthony Taylor, l'arbitro inglese che ha diretto il quarto di finale di Euro 2024 tra Germania e Spagna, essere nell'occhio del ciclone di una polemica non è certo una novità. Se gli episodi contestati da Roma e Mourinho nella finale di Europa League persa col Siviglia sono ormai il passato, le ore subito successive alla sfida di Stoccarda non sono state facili per il fischietto d'Albione. L'episodio che ha fatto il giro del mondo è il tocco di mano in area di Cucurella all'inizio del secondo tempo supplementare su tiro a botta sicura di Musiala, una "parata" - magari involontaria - giudicata da rigore più o meno da tutti in diretta, telecronisti ed ex arbitri in televisione e sui social. Tutti tranne da chi è stato preposto a decidere ovvero Taylor in campo, Attwell e Irrati al Var. Erroe scandaloso oppure no? Per il nostro Graziano Cesari sì, con colpe da condividere con il Var.

Per la Uefa, infatti, l'episodio sarebbe stato valutato correttamente dalla squadra arbitrale dentro e fuori dal campo. Questo seguendo le linee guida che il capo degli arbitri Roberto Rosetti, in un briefing prima del torneo, ha esposto ai direttori di gara impiegati in Germania con esempi specifici per aiutare le decisioni in caso di fallo di mano in area: nell'azione incriminata il braccio di Cucurella sta tornando verso il basso in posizione adiacente al busto, ma soprattutto - e questo sarebbe l'aspetto chiave - si trova dietro al corpo nel momento dell'impatto col pallone in una posizione più verticale che orizzontale.

Interpretazione completamente sbagliata secondo l'opinione del nostro Graziano Cesari: "Quell'episodio è un rigore netto, non c'è neanche da discuterne. Cucurella non ha fatto il minimo gesto per evitare l'impatto e il braccio sinistra si stacca dal busto - ha commentato a SportMediaset.it l'ex arbitro -. Taylor ha assolutamente visto male in campo e il tiro era diretto in porta. Le indicazioni dicono che per non essere rigore il braccio deve essere proprio adiacente al corpo o dietro la schiena. Non è questo il caso. Come mai il difensore non è intervenuto direttamente con il braccio dietro la schiena come avrebbe dovuto fare?".

Nel mirino di Cesari c'è anche l'operato del Var: "L'episodio Musiala-Cucurella per me è un errore gravissimo, ma mi chiedo come mai il Var non sia intervenuto. Avrebbero dovuto richiamare Taylor al Var per fargli giudicare con più calma l'episodio, perché i dubbi già in presa diretta erano tanti. Poi magari non cambiava la decisione o probabilmente sì, ma avrebbero dovuto sicuramente fargli rivalutare il tutto a video. So che la Uefa non vuole che il Var intervenga se non ritenuto strettamente necessario, ma questo mi sembrava proprio il caso di una on field review".