Tasse Usa minacciano ricavi Mondiale Club, Fifa tratta con Trump

Le nuove politiche fiscali di Donald Trump negli Stati Uniti rischiano di rovinare i piani di Gianni Infantino e della Fifa per la prima edizione del nuovo Mondiale per Club allargato. Secondo quanto scrive il Guardian, infatti, la sta affrontando complesse trattative con le autorità statunitensi dopo non essere riuscita a ottenere esenzioni fiscali per i 32 club partecipanti. L'organo di governo mondiale ha annunciato a marzo un ingente montepremi per il torneo, pari a 1 miliardo di dollari (754 milioni di sterline), di cui fino a 125,8 milioni di dollari per i vincitori. Tuttavia, senza accordi fiscali, i club potrebbero ritrovarsi con decine di milioni di dollari da pagare alle autorità fiscali statunitensi, oltre alle imposte dovute nei rispettivi Paesi di origine.