Tapiro d'oro a Gigi Buffon: la sua immagine usata per speculazioni finanziarie

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Gianluigi Buffon perché la sua immagine è stata utilizzata a sua insaputa sul web per promuovere il trading online e l’acquisto di bitcoin. Come già accaduto a Jovanotti e a Diletta Leotta, anche il portiere della Juve, raggiunto a Torino dall’inviato di Striscia, conferma di essere all’oscuro di tutto: "Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare".