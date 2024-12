Tapiro d’oro a Christian Vieri dopo le rivelazioni di Elisabetta Canalis

"È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che ancora non faceva kick boxing…", ammette Vieri all’inviato di Striscia. L’ex calciatore aggiunge: "Anche la storia della scritta 'figlio di…' sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla".