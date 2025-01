Tafferugli L'Aquila-Sambenedettese, tre tifosi ai domiciliari

Tre tifosi aquilani nei guai dopo gli scontri di ieri avvenuti durante la sfida di calcio tra L'Aquila e Sambenedettese di serie D finita 0-3 per la squadra ospite allo stadio Gran Sasso dell'Aquila. Sui fatti accaduti ieri indaga la polizia del capoluogo abruzzese. Per i tre tifosi sarebbero stati disposti gli arresti domiciliari, ma allo studio ci sono anche dei Daspo per le persone coinvolte ed eventuali squalifiche del campo. La squadra marchigiana ha attribuito la responsabilità degli scontri alle "scelte operate da chi doveva occuparsi della sicurezza", mentre L'Aquila Calcio ha ribadito "l'evidente responsabilità della società ospitata" e starebbe quantificando i danni.