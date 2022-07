Tacconi, lettera d'auguri per il figlio con ironia: "Se cerchi una mano..."

LA LETTERA

Il figlio dell'ex portiere ha postato sui social la lettera scritta e firmata da papà Stefano, che conserva la voglia consueta voglia di scherzare

© instagram Una 'lettera' per i 27 anni di Andrea da papà Stefano Tacconi, con tanto di autografo a chiusura sotto la scritta "il tuo papa'". L'ha postata sui social nel giorno del proprio compleanno il figlio, offrendo all'esterno la possibilità di ritrovare l'ironia dell'ex portiere di Juventus e Nazionale, che lo sollecita, auguri a parte, a saper contare sempre su sé stesso: "Se cerchi una mano nel bisogno, la trovi alla fine del tuo braccio".

Sono passati più di tre mesi dall'emorragia cerebrale che ha colpito lo scorso 23 aprile Stefano Tacconi ad Asti, dove si trovava proprio con il figlio Andrea per un evento benefico, in seguito ad un aneurisma cerebrale. L'ex portiere prosegue la riabilitazione al Centro Borsalino di Alessandria e comunica scrivendo messaggi che danno fiducia ai suoi cari e a chi gli vuole bene. Non è la prima volta che scrive un biglietto e che il figlio lo pubblica sui social: un mese fa Tacconi aveva scritto un messaggio in cui si leggevano i nomi dei figli, Alberto e Andrea, quello della moglie Laura e poi la frase: "Dai, tra poco insieme".

