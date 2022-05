Tacconi, i medici: "Condizione clinica altalenante"

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi, dallo scorso 23 aprile ricoverato a seguito di un aneurisma: "Come conseguenza di quanto accaduto e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico - ha spiegato Andrea Barbanera, direttore del reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Alessandria -. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante".

