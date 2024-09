Dal ritiro al Barcellona, Wojciech Szczęsny potrebbe sostituire Marc-André ter Stegen

DALLA SPAGNA

L'ex portiere della Juventus potrebbe tornare presto in campo per difendere la porta blaugrana dopo la rottura totale del tendine rotuleo per l'estremo difensore tedesco

Juve, lo Stadium rende omaggio a Szczesny

© italyphotopress 1 di 2 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nonostante l'addio alla Juventus sembrava essere l'ultima tappa di una carriera incredibile, Wojciech Szczęsny potrebbe presto rimettere i guanti e tornare in campo con una delle principali squadre del panorama internazionale. Il portiere polacco sarebbe finito nel mirino del Barcellona, a caccia di un sostituto di Marc-André ter Stegen, costretto a dire addio a questa stagione a causa della rottura totale del tendine rotuleo.

Vedi anche juventus Juve, Szczesny torna allo Stadium: giro di campo tra gli applausi Il lungo stop dell'estremo difensore tedesco ha letteralmente fatto muovere una serie di pedine a partire dall'ex calciatore bianconero che proprio in occasione della sfida con il Napoli ha ricevuto l'ovazione dello Juventus Stadium. Come riportato da El Chiringuito Tv l'ex giocatore di Arsenal e Roma sarebbe il profilo giusto per sostituire ter Stegen qualora non si decidesse di affidarsi per l'intera stagione al secondo portiere Inaki Pena. I nomi non mancano, da Keylor Navas a Jordi Masip passando per Edgar Badia e Loris Karius, tuttavia Szczęsny sembra essere il più affidabile per questo ruolo, complice anche quello spirito che gli rende complicato star lontano dai campi.