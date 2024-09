Juve, Szczesny torna allo Stadium: giro di campo tra gli applausi

Pomeriggio di grandi emozioni per Wojciech Szczesny. Prima del fischio di inizio della partita contro il Napoli, l'ex portiere bianconero è tornato infatti allo Stadium per raccogliere il saluto e gli applausi del popolo bianconero dopo l'addio alla Juve e al calcio giocato. Un omaggio molto sentito da parte del popolo bianconero che ha chiesto espressamente alla società di "convocare" l'ex estremo difensore della Juve ancora una volta per dimostrargli tutto il suo affetto.