Svolta per il nuovo stadio: Inter e Milan restano assieme 

NIENTE ADDIO

I due club mettono al primo posto la ristrutturazione di San Siro: venerdì il summit con Sala

© Getty Images Nessuna separazione e addio allo scenario dei due stadi: Inter e Milan sono orientate a condividere ancora lo stesso impianto da gioco. Che sia San Siro, Rozzano o San Donato: i due club sono intenzionati a proseguire insieme. Il motivo? Abbattere i costi che hanno ormai raggiunto ormai cifre difficili da ammortizzare. Con questo scenario la permanenza a San Siro diventa la pista più razionale: ne parleranno venerdì i due club davanti a Sala. Un summit importante nel quale il sindaco si aspetta una risposta definitiva sul progetto di ristrutturazione presentato negli scorsi mesi da Webuild.

Vedi anche Serie A San Siro, attesa per il vertice decisivo: Milan e Inter pensano all'acquisto

Ristrutturazione che, scrive il Corriere della Sera, potrebbe arrivare a costare ben 700 milioni di euro. Decisamente di più rispetto a quanto ipotizzato in una prima fase. La cifra dipenderà anche dal prezzo che il Comune di Milano fisserà per lo stadio e l'area circostante che saranno ceduti o dato in concessione per 90 anni. Intanto i due club si sono scambiati anche i rispettivi progetti con al centro le aree di San Donato e Rozzano. Naturalmente l'ipotesi di un addio a Milano è al momento secondaria: si cercherà comunque di restare in città.