San Siro, attesa per il vertice decisivo: Milan e Inter pensano all'acquisto 

CONTO ALLA ROVESCIA

Sala attende la risposta dei due club in merito al progetto di ristrutturazione del Meazza. E spunta un'altra ipotesi

© Getty Images Milan e Inter nuovi proprietari di San Siro. È lo scenario ipotizzato dal collega Stefano Scacchi sulle colonne di Tuttosport a pochi giorni dal vertice decisivo nel quale i due club dovranno fornire la risposta al Sindaco Sala in merito al progetto di ristrutturazione targato WeBuild. L'incontro dovrebbe andare in scena venerdì 13 settembre, ossia tra pochissimo: l'esito potrebbe essere condizionato in maniera pesante dalla voglia dei due club di acquistare l'impianto.

Il motivo? Assicurarsi nel breve termine un asset patrimoniale di non poco valore. In questo modo aumenterebbero ricavi e valutazione. Sala, che vuole al più presto chiudere il dossier, si è già dimostrato favorevole a tale opzione. A spingere per la permanenza dei club al Meazza infine, è il calendario europeo a dir poco fitto. Come noto i due club stanno comunque da tempo guardando altrove: il Milan in particolare ha speso diversi milioni di euro sul fronte San Donato con dei costi decisamente alti. Il progetto c'è e si parla del 2029 come termine ultimo per la conclusione dei lavori. L'Inter invece tiene sempre calda l'ipotesi Rozzano.