Una statua in onore di Zlatan Ibrahimovic. Malmoe, la città natale del fuoriclasse svedese, ha deciso di erigere una statua nella piazza tra il vecchio e il nuovo stadio del Malmoe FF, la squadra in cui Ibra ha iniziato la sua carriera. L'opera, alta 2,7 metri per 500 kg di peso, è stata progettata dallo scultore Peter Lindde e verrà 'svelata' il prossimo 8 ottobre. Il progetto è stato avviato in collaborazione con la Federcalcio svedese nel 2015. "Sono molto contento - ha dichiarato l'attaccante dei Los Angeles Galaxy - È sempre stato il mio desiderio fin dall'inizio, qui è dove tutto è iniziato e dov'è il mio cuore".