Suwarso: "Vogliamo uno stadio accogliente per il Como"

"Abbiamo fatto la nostra parte portando la squadra in Serie A, il prossimo passo è realizzare uno stadio accogliente che possa piacere alla città": così Mirwan Suwarso, presidente del Como, in occasione della presentazione in sala giunta del progetto di riqualificazione dello stadio Sinigaglia. "Quella di oggi è una proposta chiesta a consulenti importanti e ai cittadini di Como. Abbiamo raccolto i feedback e quello che vogliamo fare è raccogliere altri feedback dopo la presentazione. È una prima parte di proposta perché vogliamo fare lo stadio con il Comune, ma anche con le persone della città, vogliamo avere un dibattito per trovare la soluzione migliore per la squadre di Como".