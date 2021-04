Superlega, Vezzali: "I principi di merito non possono mai venire meno"

"Mai, nemmeno di fronte agli interessi economici, possono venire meno i principi del merito, della sana competizione, della solidarietà così come i valori educativi dello sport". Cosi' il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, in una nota a proposito dell'annunciata nascita della Superlega di calcio. "Ogni bambino italiano, nel momento in cui inizia a fare sport, deve poter credere che il suo sogno sia realizzabile solo attraverso il merito sportivo e non influenzato da interessi commerciali e economici".