Superlega, accettato il ricorso della Uefa: sanzioni riattivate per Juventus, Real Madrid e Barcellona

battaglia legale

Il Tribunale di Madrid che aveva imposto alla Uefa il ritiro delle sanzioni ha accettato il ricorso

La Superlega e la Uefa continua a far parlare di sé. La battaglia legale tra le parti è tutt'altro che finita e in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla legalità dell'iniziativa, il Tribunale di Madrid che aveva imposto alla federazione calcistica internazionale di ritirare le sanzioni previste per Barcellona, Juventus e Real, ha accolto il ricorso riattivando così il tutto. Il processo di indagine della Uefa potrà ripartire e potrebbe portare a sanzioni pesanti.

Il nuovo giudice a capo della sezione 17 del Tribunale di Madrid, nell'esaminare il ricorso presentato dalla Uefa, ha rilasciato un'ordinanza di 18 pagine in cui di fatto annulla la decisione di revocare le sanzioni contro i tre club che "erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l'adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni".

Cosa succede ora - Juventus, Barcellona e Real Madrid hanno già annunciato un ulteriore ricorso, ma intanto il procedimento aperto dalla Uefa riaprirà il processo che potrebbe portare nuove sanzioni contro i tre club: 100 milioni di euro di multa ed esclusione dalle coppe per 1-2 anni.

