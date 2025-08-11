Supercoppa Uefa, Psg-Tottenham: Udine blindata con mille agenti

Udine sarà una città blindata per la Supercoppa Uefa che mercoledì sera, alle 21, si contenderanno, allo stadio Friuli, il Paris Saint Germain e il Tottenham. La gara é stata classificata, infatti, ad altissimo rischio dalle autorità italiane e internazionali e, per questo, il questore, Pasquale Antonio De Lorenzo, ha ottenuto, dal ministero degli Interni, la disponibilità di circa mille agenti, di cui almeno 600 provenienti da fuori regione, che stanno arrivando in queste ore. Tra le specialità necessarie a garantire la massima sicurezza, ci saranno artificieri, personale anti sommossa, elicotteri con sistemi video e visori notturni. La Uefa ha annunciato di aver venduto 6.600 biglietti ai supporter francesi e 4.700 agli inglesi. I restanti dovrebbero essere neutrali: la capienza per l'occasione è di circa 23mila persone. Il momento clou per i dispositivi di contenimento delle tifoserie sarà la cosiddetta 'Fan marche' dei circa 900 ultras parigini, che arriveranno la mattina della partita, il 13 agosto: il loro avvicinamento allo stadio, dalla Fan zone assegnata, è in programma alle 18.30. Il corteo sarà scortato da un imponente schieramento di agenti di polizia, carabinieri e finanzieri.