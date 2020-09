Supercoppa Uefa: Bayern Monaco-Siviglia su Canale 5

Giovedì 24 settembre 2020, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro la Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Dallo stadio “Puskas Arena” di Budapest andrà in scena la quarantacinquesima edizione della Supercoppa Europea. Quest’anno a contendersela saranno il Bayern Monaco che ha vinto la Champions League ai danni del PSG e il Siviglia che ha trionfato in Europa League battendo l’Inter in finale. Entrambe le squadre hanno alzato il prestigioso trofeo soltanto una volta nella loro storia.