L'ad della Lega Serie A, Luigi de Siervo, ha fatto chiarezza sul tema Supercoppa italiana in un'intervista a Radio 24: "C'è un contratto firmato e la Lega Serie A onora i contratti firmati. C'è solo una possibilità: le sole squadre di calcio, in questo caso Juventus e Lazio, possono addurre legittimi argomenti per non rispettare il contratto. Al momento questo non è avvenuto quindi si gioca in Arabia Saudita". Non si conosce ancora, invece, la data in cui si giocherà la partita.