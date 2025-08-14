Il calcio vola fuori dall'Europa: si valuta la Supercoppa a quattro squadre negli Stati Uniti o in Medio Oriente

A rivelare l'indiscrezione è stato il Daily Telegraph che, a poche ore dalla sfida vinta dai parigini sul Tottenham, ha spiegato come dalle parti di Nyon si stia pensando a una riforma, tuttavia non è ancora chiaro chi saranno le due formazioni che si aggiungeranno alla vincitrice della Champions League e dell'Europa League. A rigor di logica potrebbero essere le finaliste delle due competizioni, tuttavia non va escluso l'inserimento della vincitrice della Conference League.