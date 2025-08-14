Logo SportMediaset
Calcio
LA SUGGESTIONE

Il calcio vola fuori dall'Europa: si valuta la Supercoppa a quattro squadre negli Stati Uniti o in Medio Oriente

La competizione, vinta dal Paris Saint Germain, potrebbe essere ampliata ad altri club a partire dalla prossima stagione con nuove sedi in lizza

14 Ago 2025 - 10:45
Il Paris Saint Germain potrebbe essere l'ultima squadra ad avere alzato la Supercoppa Europa con questo format. La UEFA starebbe infatti valutando di ampliare la competizione aprendo ad altri due club la partecipazione, muovendosi sulla falsariga di quanto già accade in Italia.

A rivelare l'indiscrezione è stato il Daily Telegraph che, a poche ore dalla sfida vinta dai parigini sul Tottenham, ha spiegato come dalle parti di Nyon si stia pensando a una riforma, tuttavia non è ancora chiaro chi saranno le due formazioni che si aggiungeranno alla vincitrice della Champions League e dell'Europa League. A rigor di logica potrebbero essere le finaliste delle due competizioni, tuttavia non va escluso l'inserimento della vincitrice della Conference League.

Supercoppa Europea: il Psg batte il Tottenham ai rigori dopo una grande rimonta

In qualsiasi caso si andrebbe verso due semifinali e una finale, tuttavia questa non sarebbe l'unica novità considerato che la UEFA starebbe pensando di portare la Supercoppa Europea fuori dai confini del continente. Fra le favorite per accaparrarsi la kermesse ci sarebbero gli Stati Uniti e i paesi del Medio Oriente, complice anche la presenza di Releventl, nuovo partner per la vendita dei diritti media della UEFA e con sede in America.

Tutto ciò potrebbe essere un'anticipazione rispetto a quanto potrebbe accadere in Champions League che, come già anticipato in passato dal numero uno del calcio europeo Aleksander Ceferin, potrebbe presto approdare negli States. 

